في حالة من الذهول.. نجل هاني شاكر يودّع والده في الجنازة

تصوير أحمد مسعد

توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، اليوم الأربعاء، على جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، لتوديعه إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد.



نجوم الفن في جنازة هاني شاكر



وكان من أوائل الحاضرين الإعلامي أحمد موسى والفنان حلمي عبد الباقي، إلى جانب الفنانة ميرفت أمين والإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق.

وجاءت مراسم الجنازة عقب وصول جثمان الفنان الراحل إلى القاهرة مساء أمس، قادمًا من باريس، بعد رحلة معاناة مع المرض.

موعد عزاء الفنان هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس، في مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر





خالد الجندي وإيهاب توفيق في جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد



