تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن "التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة الآثمة على المقدسات والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية"، معتبرًا أن فيلم "برشامة" يمثل نموذجًا لذلك- بحسب البيان.

فيلم "برشامة" تصدر التريند خلال الأيام الماضية، بعد عرضه على منصة "يانجو بلاي"، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في دور العرض السينمائي.

معلومات عن فيلم برشامة:

فيلم "برشامة" عرض في السينمات هذا العام، وحقق إيرادات تجاوزت 213 مليون جنيه، وهو ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

قامت منصة يانجو بلاي بعرض الفيلم ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، بعد شهرين فقط من عرضه بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم داخل إحدى لجان الإمتحانات "المنازل"، التي تتحول فجأة لساحة من الفوضى بسبب حالة الغش الجماعي، وسط وجود أنماط وشخصيات مختلفة داخل اللجنة.

"برشامة" بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، وليد فواز، فدوى عابد.

والفيلم من تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، موسيقى تامر كروان، ومن إخراج خالد دياب.

قال المخرج خالد دياب إن الفيلم عرض على عدد من النجوم، إلا أنهم رفضوا العمل بسبب اعتماده على البطولة الجماعية.

