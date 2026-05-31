علق الفنان رامي صبري، على انتقادات الجمهور بسبب ما نشره مؤخرًا عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على إنستجرام، حول حديث عدد من الملحنين والشعراء بسبب قلة أعمالهم.

وكتب رامي صبري: "عدم الرد على ملحنين ومؤلفين أو مبدعين بشكل عام، هو عدم التجديد، وإن مافيش أفكار مختلفة"، إلا أن هذا الرد لم يلق إعجاب عدد كبير من المتابعين.

رامي صبري يثير الجدل برد جديد

ورد رامي صبري في مقطع فيديو، نشره عبر "ستوري إنستجرام"، قائلًا: "في ناس مضيقة اني كتبت ستوري إن الملحنين اللي بتبعتلي شغل ما بيعملوش حاجة جديدة ومختلفة ايوة دي حقيقة، يعني أنا أعمل الأغنية وخلاص عشان هي بتتبعتلي".

وأضاف: "أنا بعمل الحاجات اللي شايفها من وجهة نظري مختلفة وجديدة ودا مش المفروض يضايق حد، إحنا المشكلة مش في الملحنين والشعراء كلهم كويسين، لكن إحنا مطربين مش كتير، احنا في السوق المصري حوالي من 7 إلى 10 مطربين بالكتير خالص، والملحنين والشعراء كتير جداً".

رامي صبري يكشف السبب

وتابع: "دا صعب إنك تقدر تشتغل مع 7 مطربين وأنت عندك 70 شاعر و70 موزع و70 ملحن الموضوع صعب، وبشكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الدعم اللي بيقدمه لينا كفنانين وبتمنى التوفيق للجميع".

حديث الملحن نادر نور

يأتي منشور رامي صبري، بعد ساعات من حديث الملحن نادر نور عن عدم رد وتواصل بعض المطربين معه، وكتب على حسابه بموقع "فيسبوك: "بعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي كلمات أغاني، من فضلكم ماتبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني، ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها، لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني".

وأضاف: "للناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير، أنا فعلًا بعدت فترة لأسباب شخصية، وبحاول أرجع من 3 سنين ومش عارف.. ماسيبتش باب ماخبطتش عليه، فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي، منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم، ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى، ومنهم اللي عشرة عمر ومشوار بدأناه سويًا".

وتابع: "اللي بيرد على التليفون مرة مابيردش تاني، وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل، وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي، بعد كل اللي قدمته".

واختتم رسالته قائلًا: "ماعنديش مشاكل مع حد، ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد، وكل الاحترام والتوفيق لزملائي.. وآسف على الإطالة".

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم لـ نادر نور

بعدها قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتوجيه رسالة دعم للملحن نادر نور، قال فيها: "إنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك".