أغنية لا تغيب لـ عاصي الحلاني تتجاوز 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

كتب : منى الموجي

06:01 م 31/05/2026

حققت أغنية لا تغيب للمطرب عاصي الحلاني نسب استماع مرتفعة على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ تجاوزت في 4 أيام 2 مليون مشاهدة.

تعليقات الجمهور على أغنية لا تغيب

عاصي طرح الأغنية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت باللهجة البيضاء، وحملت حالة من الشجن والرومانسية والدراما.
وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية على النحو التالي: رائعة، عاصي الأول بلبنان، من نجاح لنجاح، تحفة، جميلة جدا، اسم عاصي الحلاني ضمان المستوى الرفيع.

فريق أغنية لا تغيب

أغنية لا تغيب تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج فادي حداد، وتم تصويره في أكثر من موقع في لبنان، من بينها قصر تراثي شهير.
وتناول الكليب الفراق وألم البعد وانشغال الإنسان أحياناً بالحياة والعمل بعيداً عن الأشخاص الذين يحبهم. أغنية "لا تغيب" من كلمات فهد زاهد و خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

