وفاة الفنانة التونسية مليكة الحبلاني.. ووزارة الثقافة تنعاها

كتب : سهيلة أسامة

04:43 م 31/05/2026

الفنانة مليكة الحبلاني

توفيت الفنانة التونسية مليكة الحبلاني، أمس السبت 30 مايو، بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها عددًا من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور التونسي.

وزراة الثقافة تنعى مليكة الحبلاني

ونعتها وزارة الشؤون الثقافية التونسية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيان النعي: "تنعى وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الفنانة الممثلة مليكة الحبلاني التي وافاها الأجل المحتوم اليوم السبت 30 ماي 2026".

أبرز أعمال مليكة الحبلاني

وتعد مليكة الحبلاني واحدة من أبرز الفنانات في تونس، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت حضورًا لافتًا، وقدمت خلالها أدوارًا متنوعة، ومن أبرز أعمالها: "الحصاد"، "منامة عروسية"، "إخوة وزمان"، "حسابات وعقابات"، "عودة المنيار"، "الليالي البيض"، "بين الثنايا"، و"من أجل عيون كاترين".

