نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاحد، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال التي أثرت الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي.

رسالة شيرين

وأعربت شيرين عن حزنها الشديد عبر رسالة مؤثرة، حيث قالت على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "فقدنا اليوم أستاذًا وفنانًا كبيرًا، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

موعد صلاة الجنازة والعزاء

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر ، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، مع تدهور حالته الصحية وسفره لاستكمال العلاج بفرنسا.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، أبرزهم: مدحت صالح، وائل جسار، نادية مصطفى، ليلى علوي، منذر رياحنة، كما أصدرت نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية بيان تنعي فيه الفنان الكبير.

وجمع الفنان الراحل هاني شاكر والمطربة شيرين عبد الوهاب ديو رومانسي بعنوان "أنا قلبي ليك".

اقرأ أيضا..



"الأمير والعندليب".. القصة الكاملة لخلافات هاني شاكر وعبد الحليم حافظ؟

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين



