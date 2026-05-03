إعلان

شيرين عبدالوهاب تنعي هاني شاكر: "فقدنا أستاذًا عظيمًا"

كتب : معتز عباس

07:18 م 03/05/2026

هاني شاكر وشيرين عبد الوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاحد، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال التي أثرت الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي.

رسالة شيرين

وأعربت شيرين عن حزنها الشديد عبر رسالة مؤثرة، حيث قالت على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "فقدنا اليوم أستاذًا وفنانًا كبيرًا، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

موعد صلاة الجنازة والعزاء

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر ، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، مع تدهور حالته الصحية وسفره لاستكمال العلاج بفرنسا.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، أبرزهم: مدحت صالح، وائل جسار، نادية مصطفى، ليلى علوي، منذر رياحنة، كما أصدرت نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية بيان تنعي فيه الفنان الكبير.

وجمع الفنان الراحل هاني شاكر والمطربة شيرين عبد الوهاب ديو رومانسي بعنوان "أنا قلبي ليك".

456

اقرأ أيضا..

"الأمير والعندليب".. القصة الكاملة لخلافات هاني شاكر وعبد الحليم حافظ؟

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين

شيرين عبد الوهاب هاني شاكر أمير الغناء العربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نادية مصطفى تعلن موعد وصول جثمان هاني شاكر إلى القاهرة
زووم

نادية مصطفى تعلن موعد وصول جثمان هاني شاكر إلى القاهرة
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
أخبار البنوك

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة