إعلان

"خبر موجع وصعب".. ليلى علوي تودع هاني شاكر بكلمات مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

05:02 م 03/05/2026

ليلى علوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ودعت الفنانة ليلى علوي أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي وافته المنية قبل قليل، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها في غيبوبة.

تعليق الفنانة ليلى علوي

وكتبت علوي عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "خبر موجع وصعب جدًا.. هاني شاكر مش مجرد فنان كبير، هاني كان صوت عاش معانا في لحظات كتير من حياتنا، صوت فيه رقي وصدق وجمال".

وأضافت: "كان إنسانًا راقيًا قبل ما يكون فنانًا عظيمًا، وتاريخه ومشواره وهيبته في قلوبنا لا يمكن يتنسوا، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبر أسرته وكل جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، وداعًا أمير الغناء العربي.. هتفضل موجود بصوتك وفنك وذكراك الجميلة".

أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر


وقال مصطفى القصبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المطرب هاني شاكر رحل عن عالمنا اليوم، وندعو له بالرحمة.. فقدنا قيمة فنية كبيرة".

اقرأ أيضًا:
وفاة المطرب هاني شاكر

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة

ليلى علوي وفاة هاني شاكر هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
أخبار مصر

ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة