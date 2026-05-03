ودعت الفنانة ليلى علوي أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي وافته المنية قبل قليل، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها في غيبوبة.

تعليق الفنانة ليلى علوي

وكتبت علوي عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "خبر موجع وصعب جدًا.. هاني شاكر مش مجرد فنان كبير، هاني كان صوت عاش معانا في لحظات كتير من حياتنا، صوت فيه رقي وصدق وجمال".

وأضافت: "كان إنسانًا راقيًا قبل ما يكون فنانًا عظيمًا، وتاريخه ومشواره وهيبته في قلوبنا لا يمكن يتنسوا، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبر أسرته وكل جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، وداعًا أمير الغناء العربي.. هتفضل موجود بصوتك وفنك وذكراك الجميلة".

أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر



وقال مصطفى القصبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المطرب هاني شاكر رحل عن عالمنا اليوم، وندعو له بالرحمة.. فقدنا قيمة فنية كبيرة".

