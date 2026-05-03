"أنبل الناس وأكثرهم احترامًا".. سميرة سعيد تودّع هاني شاكر بهذه الكلمات

كتب : نوران أسامة

04:57 م 03/05/2026

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة سميرة سعيد أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سميرة سعيد صورة أرشيفية جمعتها بالفنان الراحل من إحدى الحفلات عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "فقدنا اليوم هاني شاكر، إنسانًا من أنبل الناس وأكثرهم احترامًا، وصاحب عشرة عمر حقيقية".

وتابعت: "هاني لم يكن مجرد فنان كبير، بل قيمة فنية راسخة، بصوته وحضوره صنع حالة خاصة لا تتكرر، وترك إرثًا سيبقى شاهدًا على مكانته التي لا تُشبه أحدًا، خالص عزائي لزوجته السيدة نهلة، ولكل محبيه.. خسارة للفن العربي كله، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وكان آخر ظهور للفنان الراحل هاني شاكر خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

