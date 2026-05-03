إعلان

"صوت لن يتكرر".. هند صبري تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

04:44 م 03/05/2026

هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة التونسية هند صبري الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي فارق الحياة منذ قليل.

نعي هند صبري

ونشرت هند صورة أرشيفية للفنان الراحل هاني شاكر، وكتبت: "ننعى ببالغ الأسى الفنان الكبير، أمير الغناء العربي، الأستاذ والفنان هاني شاكر… صوت لن يتكرر، وسيبقى حاضرًا في قلوبنا دائمًا".

وأضافت: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته الغالية وأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

نجل هاني شاكر يعلن وفاته

وكان نجل الفنان هاني شاكر قد أعلن خبر الوفاة، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخي، فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وتابع: "لم أفقد أبًا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي، اللهم ارحمه واغفر له، واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

هنا

اقرأ أيضًا:
"لم أفقد أبا فقط".. نجل هاني شاكر يودعه بكلمات مؤثرة

"أخويا وصاحب القلب الطيب".. وائل جسار ينعى هاني شاكر

هاني شاكر وفاة هاني شاكر هند صبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
أخبار البنوك

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
أخبار مصر

ضبطت بمطار القاهرة.. الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
أخبار المحافظات

"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة