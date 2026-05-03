"صوت لن يتكرر".. هند صبري تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة
كتب : سهيلة أسامة
نعت الفنانة التونسية هند صبري الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي فارق الحياة منذ قليل.
ونشرت هند صورة أرشيفية للفنان الراحل هاني شاكر، وكتبت: "ننعى ببالغ الأسى الفنان الكبير، أمير الغناء العربي، الأستاذ والفنان هاني شاكر… صوت لن يتكرر، وسيبقى حاضرًا في قلوبنا دائمًا".
وأضافت: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته الغالية وأهله ومحبيه الصبر والسلوان".
نجل هاني شاكر يعلن وفاته
وكان نجل الفنان هاني شاكر قد أعلن خبر الوفاة، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخي، فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر.
وتابع: "لم أفقد أبًا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي، اللهم ارحمه واغفر له، واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون".
