وجه الفنان رامز جلال التهنئة لجمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشارك رامز جلال متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو طريف ظهر خلاله برفقة خروف تم تصميمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلق رامز على الفيديو قائلًا: "كل سنة وانتوا طيبين وما تقلوش في اللحمة والسمين"، لتنهال التعليقات من جمهوره الذين تفاعلوا مع الفيديو.

آخر أعمال رامز جلال في رمضان 2026

شارك رامز جلال في السباق الرمضاني المنقضي كعادته ببرنامج مقالب جديد حمل عنوان "رامز ليفل الوحش" وعُرض على قناة MBC مصر، واستضاف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.

