لجأت مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى ساحة القضاء في نزاعها مع طليقها الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وقامت برفع دعاوي نفقة ضده.

وطالبت طليقة كريم محمود عبدالعزيز في الدعاوي بإلزامه بسداد مؤخر الصداق، ونفقات المتعة والعدة، إلى جانب نفقة بناته الثلاث من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف دراسة.

وتضم قائمة مطالب آن الرفاعي الاستقلال بالمسكن، والحضانة لعدم الحصول عليهما.

ودخل كريم محمود عبد العزيز قائمة نجوم الفن الذين تطاردهم قضايا النفقة، وفي مقدمتهم الثنائي الأبرز زينة وأحمد عز.

نرصد لكم في التقرير التالي تفاصيل القضايا التي تطارد هؤلاء النجوم:

تفاصيل 4 قضايا تطارد بيومي فؤاد

وأعلنت طليقة بيومي فؤاد رفعها 4 دعاوي تحمل أرقام 179، و180، و181، و182 لسنة 2026 أسرة، وتتعلق بنفقة طفلهما، والمدرسة، والمسكن، والحضانة، مؤكدة أن محاولات تسوية النزاع وديا قد فشلت.

وأكدت طليقة بيومي فؤاد حصولها على حكم قضائي يمنحها "الولاية التعليمية" على طفلها، الأمر الذي يتيح لها قانونيًا اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الابن دون الحاجة لموافقة الأب، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن المصروفات الدراسية والتزامات الطفل الأساسية.

مواجهات زينة وأحمد عز في المحاكم

حصلت الفنانة زينة مؤخرا على حكم جديد لصالحها من محكمة الأسرة في نزاعها المستمر مع الفنان أحمد عز.

وقضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، برفض استئناف الفنان أحمد عز وتأييد الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأم الفنانة زينة.

وجاء الحكم القضائي مع دخول النزاع بين زينة وأحمد عز عامه الـ 12، إذ نجحت الفنانة في الحصول على أحكام عديدة لصالحها، ومنها إثبات نسب توأمها "عز الدين" و"زين الدين" إلى أحمد عز، والخلع، ورفع قيمة النفقة إلى 60 ألف جنيه.

الحجز على أرصدة حسن شاكوش

دخل مؤدي أغاني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في نزاع قضائي مع طليقته ريم طارق، قبل صدور حكم قضائي لصالحها بالحجز على حسابات وأملاك حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم محكمة الأسرة النهائي بإلزامه بسداد 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته.

طليقة محمد العمروسي تواجهه في المحكمة

أقامت المخرجة والإعلامية ياسمين علي دعوى نفقة ضد طليقها الفنان محمد العمروسي؛ بسبب توقفه عن الإنفاق على أبنائه، بما يشمل مصاريف العلاج والنفقة بأنواعها والمصروفات الدراسية.

أحمد الفيشاوي بين الحبس والنفقة

صدر ضد الفنان أحمد الفيشاوي حكما بالحبس لمدة شهر، وذلك بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي.

