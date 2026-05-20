إعلان

كريم محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد أحدثهم.. نجوم في مصيدة قضايا النفقة- صور

كتب : مصطفى حمزة

06:56 م 20/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد الفيشاوي_1
  • عرض 10 صورة
    زية مع اولادها_5
  • عرض 10 صورة
    شاكوش وريم_6
  • عرض 10 صورة
    ان وكريم_2
  • عرض 10 صورة
    كريم وان_8
  • عرض 10 صورة
    عز وزينة (1)_7
  • عرض 10 صورة
    محمد العمروسي_10
  • عرض 10 صورة
    بيومي فؤاد_3
  • عرض 10 صورة
    لينا احمد الفيشاوي_9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لجأت مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى ساحة القضاء في نزاعها مع طليقها الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وقامت برفع دعاوي نفقة ضده.

وطالبت طليقة كريم محمود عبدالعزيز في الدعاوي بإلزامه بسداد مؤخر الصداق، ونفقات المتعة والعدة، إلى جانب نفقة بناته الثلاث من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف دراسة.

وتضم قائمة مطالب آن الرفاعي الاستقلال بالمسكن، والحضانة لعدم الحصول عليهما.

ودخل كريم محمود عبد العزيز قائمة نجوم الفن الذين تطاردهم قضايا النفقة، وفي مقدمتهم الثنائي الأبرز زينة وأحمد عز.

نرصد لكم في التقرير التالي تفاصيل القضايا التي تطارد هؤلاء النجوم:

تفاصيل 4 قضايا تطارد بيومي فؤاد

وأعلنت طليقة بيومي فؤاد رفعها 4 دعاوي تحمل أرقام 179، و180، و181، و182 لسنة 2026 أسرة، وتتعلق بنفقة طفلهما، والمدرسة، والمسكن، والحضانة، مؤكدة أن محاولات تسوية النزاع وديا قد فشلت.

وأكدت طليقة بيومي فؤاد حصولها على حكم قضائي يمنحها "الولاية التعليمية" على طفلها، الأمر الذي يتيح لها قانونيًا اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الابن دون الحاجة لموافقة الأب، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن المصروفات الدراسية والتزامات الطفل الأساسية.

مواجهات زينة وأحمد عز في المحاكم

حصلت الفنانة زينة مؤخرا على حكم جديد لصالحها من محكمة الأسرة في نزاعها المستمر مع الفنان أحمد عز.

وقضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، برفض استئناف الفنان أحمد عز وتأييد الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأم الفنانة زينة.

وجاء الحكم القضائي مع دخول النزاع بين زينة وأحمد عز عامه الـ 12، إذ نجحت الفنانة في الحصول على أحكام عديدة لصالحها، ومنها إثبات نسب توأمها "عز الدين" و"زين الدين" إلى أحمد عز، والخلع، ورفع قيمة النفقة إلى 60 ألف جنيه.

الحجز على أرصدة حسن شاكوش

دخل مؤدي أغاني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في نزاع قضائي مع طليقته ريم طارق، قبل صدور حكم قضائي لصالحها بالحجز على حسابات وأملاك حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم محكمة الأسرة النهائي بإلزامه بسداد 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته.

طليقة محمد العمروسي تواجهه في المحكمة

أقامت المخرجة والإعلامية ياسمين علي دعوى نفقة ضد طليقها الفنان محمد العمروسي؛ بسبب توقفه عن الإنفاق على أبنائه، بما يشمل مصاريف العلاج والنفقة بأنواعها والمصروفات الدراسية.

أحمد الفيشاوي بين الحبس والنفقة

صدر ضد الفنان أحمد الفيشاوي حكما بالحبس لمدة شهر، وذلك بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي.

أقرا ايضا
تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته

كريم محمود عبدالعزيز زينة أحمد عز بيومي فؤاد أحمد الفيشاوي حسن شاكوش آن الرفاعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك
شئون عربية و دولية

ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

"مفاجأة في الدفاع".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في
رياضة محلية

"مفاجأة في الدفاع".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في
القنوات الناقلة لمباريات حسم لقب الدوري المصري لموسم 2025/26
رياضة محلية

القنوات الناقلة لمباريات حسم لقب الدوري المصري لموسم 2025/26
ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك
شئون عربية و دولية

ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور
رياضة محلية

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز