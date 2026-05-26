كشفت البلوجرز سوزي الأردنية عن تحضيرها مفاجأة لمتابعيها في أول أيام عيد الأضحى، بالتزامن مع عرض فيلم الكلام على إيه في السينمات.

تفاصيل ظهور سوزي ورحمة ودنيا

ونشرت سوزي على حسابها بموقع "انستجرام" صورًا جمعتها بالفنانة رحمة أحمد والفنانة دنيا سامي، وكتبت: "الكلام على إيه".

وقالت سوزي في مقطع فيديو نشر على حسابها: "معايا مفاجاة هتخرب الدنيا أول يوم العيد خاربين الدنيا الكلام على ايه".

وتفاعل الفنان أحمد حاتم مع البوست، وكتب: "استر يا رب"، وردت دنيا سامي: "الكلام على ايه"، كما تفاعل المتابعين، وعلقوا: "الكلام شكله على تقيل، "الثلاثي الخطير"، "أشطر زوز".

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

يخوض بطولة فيلم "الكلام على إيه" أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

