كشفت الفنانة راندا البحيري عن تعرضها الى إصابة شديدة فى يدها، مطالبه من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها في يوم وقفة عرفات.

تفاصيل إصابة راندا البحيري

ونشرت راندا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من إصابتها، وكتبت: "دي ايدي كده بعد ما اتحسنت بكتير، أنا بقالي فترة تعبانه جداً وحقن يوميًا و كنت بحاول أخبي عليكم علشان محدش يزعل عليَّ بس النهاردة قررت أقولكم علشان اللي يشوف البوست ده في وقت عرفه".

رسالتها لجمهورها

وناشدت راندا البحيري متابعيها : "أرجوكم أرجوكم محتاجه كل واحد يدعي عن ظهر غيب حتي لو ميعرفنيش وأكتر حاجه محتاجاها دلوقتي الدعاء فقط، وربنا يخليكم بحبكم جدا وشكرا مسبقاً.".

