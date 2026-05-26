أفاد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن النفحات الإيمانية الحالية تعد منحة ربانية ثمينة تستوجب من المسلمين استثمارها في التقرب إلى المولى عز وجل بالدعاء المستجاب والأعمال الصالحة، لافتاً إلى أن هذه الأوقات تشهد تنزلاً عظيماً للرحمات الإلهية على القلوب المخلصة.

التضرع وصيغ الدعاء

وقال عضو هيئة كبار العلماء، خلال استضافته عبر شاشة "قناة الناس"، إن التضرع والإخلاص هما مفتاحا اغتنام هذه الساعات المباركة، مبتدئاً تضرعه بالصلاة على النبي قائلًا: «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار».

وأضاف مبتهلاً إلى الله تعالى: «اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا»، سائلاً المولى أن يفيض على قلوب العباد بنور الهداية والعلم النافع.

طلب القبول والرضا

وتابع الدكتور علي جمعة دعاءه بالطلب من الله عز وجل أن يتقبل العبادات بمختلف صورها، حيث قال: «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ونحرنا، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، راضية بقضائك، ملتزمة بأوامرك»، مبتهلاً بأن يباعد الله بين المسلمين وخطاياهم، وأن ينقلهم برحمته من دائرة السخط إلى دائرة الرضا والقبول.

كما تضرع إلى الله بأن يشمل العباد برحمته الواسعة لفرج الكروب وقضاء الحوائج، مستكملاً: «اللهم افتح علينا من خزائن رحمتك ما يثبت الإيمان في قلوبنا، واحشرنا تحت لواء نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا».

واختتم العالم الأزهري مناجاته بالدعاء لعموم المسلمين بالشفاء والرحمة قائلًا: «اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، واعف عنا وارضَ عنا، وأرنا وجهك الكريم في جنة الخلد»، راجياً القبول والثواب ببركة هذه الأيام العظيمة.