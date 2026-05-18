منذ ظهوره الأول مع الفنان أحمد فهمي والفنان شيكو بفيلم "رجال لا تعرف المستحيل" عام 2002، لفت الفنان هشام ماجد الأنظار لكونه موهبة كوميدية قادمة بقوة في السينما المصرية.

مسيرة هشام ماجد على شاشة السينما

شارك هشام ماجد بعدها في العديد من الأفلام التي أثقلته فنيا وجعلته أحد أهم المواهب الكوميدية في مصر، إذ شارك الثنائي أحمد فهمي وشيكو مرة أخرى بفيلم "ورقة شفرة" عام 2008 وكان بمثابة شهادة ميلادهم الفنية لدى الجمهور المصري والعربي، وقدموا عددا من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر أبرزها فيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010.

وقرر الثلاثي العودة مرة أخرى واستكمال نجاحهم سويا بفيلم "بنات العم" عام 2012، ومرة أخرى بفيلم "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014 الذي حقق نجاحا كبيرا وأصبح من أعلى الأفلام إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

ليقرر الثلاثي الانفصال، وعلى الرغم من قرار الانفصال، إلا أن هشام ماجد عاد ليتعاون مرة أخرى مع الفنان شيكو بفيلم "حملة فريزر" عام 2016، ومرة أخرى بفيلم "قلب أمه" عام 2018.

أولى بطولات هشام ماجد المطلقة على شاشة السينما

ويخوض الفنان هشام ماجد بعدها تجربة البطولة المطلقة على شاشة السينما، وقدم عددا من الأفلام التي تعاون من خلالها مع نخبة من نجوم السينما منها فيلم "حامل اللقب" عام 2022، وفيلم "تسليم أهالي" بنفس العام، "فاصل من اللحظات اللذيذة" عام 2024.

ونجح هشام ماجد في أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة، وقدم خلال مسيرته على شاشة السينما العديد من الأفلام التي حققت نجاحا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

وكانت آخر بطولات الفنان هشام ماجد على شاشة السينما بفيلم "برشامة" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات بلغت 209 ملايين جنيه.

يشارك الفنان هشام ماجد، الفنان أكرم حسني بطولة فيلم "الورشة" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من: مصطفى غريب، محمد شاهين، نوران ماجد، إخراج أحمد النجار.

