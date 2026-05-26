مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية أجهور الكبرى بطوخ

كتب : أسامة علاء الدين

09:42 م 26/05/2026

مديرية أمن القليوبية

شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، قبيل أذان المغرب، مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة داخل قرية أجهور الكبرى بين كل من حمادة رمضان سرور وشقيقه إسلام رمضان سرور من طرف أول، وأحمد عواد عبدالفتاح من الطرف الثاني.

وفاة شاب وإصابة شقيقه

وأسفرت المشاجرة عن مصرع حمادة رمضان سرور متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها خلال الواقعة، بينما أُصيب شقيقه إسلام رمضان سرور بإصابات بالغة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث جرى إيداعه داخل العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته الصحية.

تكثيف الجهود لضبط المتهم

وفرّ الطرف الثاني من موقع الحادث عقب وقوع المشاجرة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة جريمة قتل القليوبية النيابة العامة حوادث

