عقدت المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسام فياض، أولى جلسات محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر، اليوم الثلاثاء .

وقررت المحكمة، تأجيل جلسة إستجواب فضل شاكر، إلى يوم 3 فبراير 2026، وذلك بناءا على طلب فريق الدفاع عن المطرب، للإطلاع على ملف القضايا.

ويخضع فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية ، بعد تسليمه لنفسه في 4 أكتوبر الماضي، إذ يواجه 4 اتهامات، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.