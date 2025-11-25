إعلان

تأجيل استجواب فضل شاكر إلى هذا الموعد

كتب : مصطفى حمزة

01:41 م 25/11/2025

فضل شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسام فياض، أولى جلسات محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر، اليوم الثلاثاء .

وقررت المحكمة، تأجيل جلسة إستجواب فضل شاكر، إلى يوم 3 فبراير 2026، وذلك بناءا على طلب فريق الدفاع عن المطرب، للإطلاع على ملف القضايا.

ويخضع فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية ، بعد تسليمه لنفسه في 4 أكتوبر الماضي، إذ يواجه 4 اتهامات، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

فضل شاكر المحكمة العسكرية لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة