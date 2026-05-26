أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن يوم عرفة يُعد أعظم أيام العام وأفضلها عند الله تعالى، لما يحمله من نفحات إيمانية وفرص عظيمة للمغفرة والعتق من النار.

وأوضح العالم الأزهري، خلال لقاء له عبر قناة "mbc masr"، أن الدعاء في هذا اليوم المبارك مستجاب من فجر يوم عرفة وحتى غروب الشمس، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»، مؤكدًا أن هذه الساعات تمثل ذروة العبادة في موسم الحج.

وأشار إلى أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «الحج عرفة»، لافتًا إلى أن هذا اليوم يجمع للمسلمين بين الخشوع والتضرع والرجاء في رحمة الله.

وأضاف أن الله تعالى خصّ هذا اليوم بمزيد من الفضل، حيث يباهي بالحجاج ملائكته، داعيًا جموع المسلمين إلى اغتنام هذه اللحظات بالإكثار من الذكر والدعاء، خاصة قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وشدد على أن يوم عرفة فرصة لا تُعوّض، ينبغي أن يحرص فيها المسلم على التوبة الصادقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾.