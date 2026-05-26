أطلقت أحياء محافظة الإسكندرية حملات تفتيشية موسعة استهدفت محلات الجزارة وشوادر بيع الأضاحي بمختلف القطاعات، لفرض الانضباط بالشارع والتحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والمنظمة لعمليات الذبح، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملات المكبرة من فك 40 شادرًا مخالفًا للقانون، فضلاً عن غلق عدد من المنشآت غير المطابقة لاشتراطات الترخيص، مع تحصيل غرامات فورية ورسوم من المخالفين بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و809 آلاف جنيه.

بورصة الغرامات والمخالفات بأحياء الإسكندرية

وتصدر حي وسط قائمة الإغلاقات والمتحصلات بقيمة بلغت مليون و81 ألف جنيه، وتلاه حي شرق بالإشراف على حملات أسفرت عن تحصيل 786 ألف جنيه وغلق منشآت مخالفة، بينما تمكن حي الجمرك من ضبط مخالفات وغرامات بقيمة 556 ألف جنيه.

وفي نطاق حي العجمي، أسفرت المتابعة الميدانية عن فك 40 شادرًا مخالفًا وإجراء 85 طلب معاينة مع تحصيل 950 ألف جنيه، في حين بلغت متحصلات حي غرب 423 ألف جنيه، وسجل حي ثان المنتزه غرامات بقيمة 373 ألف جنيه.

أما في قطاع غرب المحافظة، فقد بلغت حصيلة حي العامرية أول 335 ألف جنيه، وحي العامرية ثان 219 ألف جنيه، بينما سجل مركز ومدينة برج العرب غرامات بقيمة 84 ألف جنيه.

توجيهات مشددة لمنع الذبح في الشوارع

جاءت هذه التحركات المكثفة بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، للتصدي لكافة المخالفات البيئية ومنع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وفرض الانضباط التام بالشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة الساحلية.