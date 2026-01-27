بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض الفنان الكبير سامح الصريطي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية، إثر إصابته بجلطة في المخ، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف مصدر مقرب لموقع "مصراوي" أن الفنان تعرض لجلطة دماغية، وتم نقله فورًا إلى مستشفى قريبة من محل إقامته، ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة.

وكان آخر ظهور فني للفنان سامح الصريطي في مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

