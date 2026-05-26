دعاء إفطار يوم عرفة.. أدعية نبوية وفضائل عظيمة للصيام في أعظم أيام العام

كتب- محمد ممدوح:

06:18 م 26/05/2026

يتصدر دعاء إفطار يوم عرفة والأدعية المستحبة في هذا اليوم المبارك اهتمامات الصائمين، باعتباره يومًا تتنزل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات، في الوقت الذي يحرص فيه ملايين المسلمين حول العالم على صيام يوم عرفة لما له من مكانة دينية كبيرة وفضل عظيم.

ويُعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة الهجرية، حيث يجتمع فيه الحجاج على صعيد عرفات، بينما يحرص غير الحجاج على صيامه تقربًا إلى الله، طلبًا للمغفرة ورفعة الدرجات.

فضل صيام يوم عرفة

أكدت أحاديث نبوية شريفة فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج، إذ ورد عن النبي محمد ﷺ أن صيامه يكفّر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، في دلالة واضحة على عِظم هذا اليوم ومكانته عند الله سبحانه وتعالى.

كما ورد في الحديث الشريف أن يوم عرفة هو يوم مغفرة وعتق من النار، وهو من الأيام التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، لما له من فضل خاص في استجابة الدعوات.

دعاء الإفطار في يوم عرفة

ومع اقتراب أذان المغرب في هذا اليوم المبارك، يحرص الصائمون على ترديد دعاء الإفطار الوارد عن النبي ﷺ، والذي جاء فيه:

"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

وهو دعاء يعكس شكر العبد لله على نعمة إتمام الصيام، وطلب الثبات والقبول للأجر والثواب.

كما يُستحب للمسلم عند الإفطار عمومًا أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، إذ يُعد وقت الإفطار من أوقات إجابة الدعاء، وهو ما يزيد من حرص الصائمين على اغتنام تلك اللحظات المباركة.

أدعية مستحبة في يوم عرفة

يُستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء والذكر، ومن أبرز الأدعية التي يحرص عليها المسلمون:

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ.

كما ورد في بعض الروايات أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، في إشارة إلى عظمة هذا اليوم وخصوصية الدعاء فيه، حيث تُرجى فيه الإجابة والقبول.

يوم تتنزل فيه الرحمات

ويؤكد علماء الدين أن يوم عرفة ليس مجرد يوم صيام، بل هو موسم روحي استثنائي تتجلى فيه معاني التوبة والرجوع إلى الله، وتُفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة على مصراعيها، مما يجعل الدعاء فيه فرصة لا تُعوّض للمسلمين في مختلف بقاع الأرض.

وبين صيام النهار ودعاء الإفطار وذكر الله، يظل يوم عرفة محطة إيمانية سنوية ينتظرها المسلمون بشغف، راجين من الله القبول والمغفرة والعتق من النار.

