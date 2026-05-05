اعتادت المطربة جنات على مشاركة جمهورها لحظات رومانسية جمعتها بزوجها، حيث تنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أو "فيسبوك"، ظهرا خلالها سويًا في أجواء مليئة بالحب والرومانسية.

جنات ولقطات رومانسية جمعتها بزوجها

كما تحرص جنات على توثيق هذه اللحظات العفوية، حيث بدت بإطلالات أنيقة إلى جانب زوجها في لقطات مليئة بالرومانسية، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بعفوية الصور والرومانسية الواضحة التي سيطرت عليها.

ومؤخرًا، كشفت جنات، عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام، واكتفت بتعليق "ادعولي".

آخر أعمال جنات الفنية

يذكر أن جنات، طرحت الشهر الماضي عبر موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "إنت صح" من كلمات مصطفى نصار، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي يوسف حسين، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، في حين تولى إخراج الكليب المخرج أحمد علاء الجندي.

وقدمت الفنانة جنات في موسم رمضان 2026 أغنية بعنوان "ها قد عاد"، من كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع ديفيد أمين، كما شاركت الفنانة جنات في إعلان تجاري لأحد المنتجات الغذائية في رمضان الماضي بعنوان "نسيت".

