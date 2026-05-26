كامل الباشا يعلق على سؤال عن "صحاب الأرض" في امتحان جامعي: الدراما فاعلة في حياتنا

كتب : سهيلة أسامة

12:54 م 26/05/2026

علق الفنان كامل الباشا على تداول سؤال عن مسلسله "صحاب الأرض"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2026، ضمن امتحان مادة الدراما العربية بإحدى الجامعات.

ونشر الفنان كامل الباشا صورة لورقة الأسئلة عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "سؤال عن مسلسل صحاب الأرض في امتحان مادة الدراما العربية بكلية الآداب جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، شكرًا دكتور سيد علي.. بمثل هذا تكون الدراما فاعلة في حياتنا".

وجاء في نص السؤال: "يعد المسلسل الدرامي "أصحاب الأرض" وثيقة حية تعالج دراميًا وإنسانيًا ما تعرض له شعب غزة من إبادة جماعية.. ناقش ذلك من خلال تحليلك للجوانب الاجتماعية والثقافية والنفسية لكل من هذه الشخصيات منة شلبي، إياد نصار".

ومن جانبه، أعاد الفنان إياد نصار نشر صورة الامتحان عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أصحاب الأرض سؤال في امتحان.. فخور إني كنت جزء من عمل هفضل فخور بيه عمري كله.. قبلة على جبين شهدائك يا وطني".

يُذكر أن مسلسل "صحاب الأرض" حقق نجاحًا واسعًا خلال عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته منة شلبي، وإياد نصار، وكامل الباشا، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، سيناريو وحوار عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار لمحمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي.

