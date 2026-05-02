شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، المُقام على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، حضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

اعضاء لجنة المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وحضر: المنتج محمد مشيش، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، الممثلة ركين سعد، الدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.

كانت السجادة الحمراء استقبلت ضيوف حفل الختام، وبينهم: المؤلف الموسيقي راجح داوود، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة منى هلا، ومجموعة كبيرة من الفنانين وصناع الأفلام.

فريق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، ويترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.



