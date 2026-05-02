إعلان

وصول لجنة المسابقة الدولية لحفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

07:37 م 02/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد وموني محمود وكامل الباشا
  • عرض 5 صورة
    محمد مشيش وميرفت أبو عوف وكامل الباشا وركين سعد
  • عرض 5 صورة
    موني محمود وكامل الباشا ومحمد مشيش وميرفت أبو عوف
  • عرض 5 صورة
    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، المُقام على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، حضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

اعضاء لجنة المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وحضر: المنتج محمد مشيش، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، الممثلة ركين سعد، الدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.

كانت السجادة الحمراء استقبلت ضيوف حفل الختام، وبينهم: المؤلف الموسيقي راجح داوود، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة منى هلا، ومجموعة كبيرة من الفنانين وصناع الأفلام.

فريق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، ويترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.


ركين سعد كامل الباشا مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
أخبار مصر

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
شئون عربية و دولية

قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
علاقات

وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
رياضة محلية

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات
أخبار مصر

الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات
وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض