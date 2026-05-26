وجه الفنان الكبير حسين فهمي التهنئة لجمهوره والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يحل غدا الأربعاء الموافق 26 مايو.

حسين فهمي يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

ونشر الفنان حسين فهمي رسالة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، داعيا الله أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن يحمل معه السلام والمحبة والطمأنينة للجميع".

وأضاف الفنان الكبير : "كل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم عيدا سعيدا مليئا بالفرحة والدفء مع أحبائكم".

حسين فهمي يحصد جائزة شخصية العام السينمائية

وكان مركز السينما العربية منح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة "شخصية العام السينمائية العربية"، تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم السينما العربية، وذلك خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية المقام على هامش مهرجان كان السينمائي.

تعليق حسين فهمي على التكريم

وعبر حسين فهمي عن سعادته بالتكريم، قائلًا: "سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية".

وأضاف: "أؤمن تمامًا أن تلك المبادرات هي السبيل لاستعادة مكانة الفن العربي عالميًا، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان".

