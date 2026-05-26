احتفت الممثلة الإنجليزية وزوجة النجم العالمي جيسون ستاثام، روزي هنتنجتون وايتلي، بزيارتها لأهرامات الجيزة على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، ونزال "Glory in Giza" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت روزي صورا جديدة من جولتها في منطقة الأهرامات وتجولها داخل أروقة المتحف المصرى الكبير عبر صفحتها على انستجرام وكتبت:"كانت أيامًا لا تُنسى في مصر، زيارة أهرامات الجيزة حلم راودني طوال حياتي، ومشاهدة الآثار القديمة الرائعة عن قرب في المتحف المصري الكبير كانت تجربةً مميزةً حقًا".

وتابعت: "تكللت هذه الرحلة بمشاهدة صديقنا ريكو وهو يُقدّم واحدةً من أكثر النزالات إثارةً وروعةً التي شاهدناها على الإطلاق. كان الانضباط والشجاعة والإصرار الذي أظهره مُلهمًا للغاية. نحن فخورون بك جدًا يا ريكو".

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

أفلام ينتظر عرضها جيسون ستاثام قريبا

يشارك جيسون ستاثام بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن "The Beekeeper 2" المقرر عرضه بحلول عام 2027، إلى جانب الجزء الأخير من سلسلة أفلام السباقات والاثارة "Fast & Furious" بعنوان "Fast Forever" المقرر عرضه بحلول عام 2028، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة فور عرضه.

