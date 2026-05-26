محمد فضل شاكر يرزق بمولود جديد ويطلق عليه هذا الاسم

كتب : نوران أسامة

12:14 م 26/05/2026

أعلن الفنان محمد فضل شاكر استقباله مولودا جديدا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشف عن الاسم الذي اختاره له.

ونشر محمد مقطع فيديو، وعلق قائلا: "الحمد لله، فضل"، في إشارة إلى اسم مولوده الجديد، وسط تفاعل واسع من متابعيه الذين حرصوا على تهنئته.

موعد حفل محمد فضل شاكر في بيروت

ويستعد محمد فضل شاكر لإحياء حفل غنائي يوم 13 يونيو المقبل في بيروت، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من الأغاني الطربية.

وروج محمد فضل شاكر للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

براءة فضل شاكر

وكانت محكمة الجنايات في بيروت قد أصدرت حكمًا ببراءة الفنان فضل شاكر من تهمة محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا.

وعلق محمد فضل شاكر مؤخرًا على الحكم، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين صدر حكم براءة والدي فضل شاكر في أول ملف، نحنا على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله".

