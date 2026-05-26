أعلن مطرب الراب ويجز إلغاء حفله المنتظر في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد بيان رسمي أصدرته الجهة المنظمة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

إلغاء حفل ويجز في بغداد

وجاء في البيان: "بعد المراجعة النهائية للتحضيرات الخاصة بـ حفل ويجز في بغداد، تعلن الجهة المنظمة بكل أسف إلغاء الحفل بسبب مشكلات وتحديات لوجستية ظهرت في المرحلة الأخيرة من العمل، ولم يعد بالإمكان معالجتها ضمن الوقت المتبقي قبل الموعد المحدد".

وتابع: "نظرًا لارتباط الفنان Wegz بجدول فني مسبق يشمل حفلات والتزامات أخرى خارج العراق، فإن تحديد موعد بديل في الوقت الحالي غير ممكن، لذلك سيتم التعامل مع الحفل باعتباره ملغى وليس مؤجلًا.. تؤكد الجهة المنظمة أن هذا القرار لم يكن سهلًا، وأنه اتُّخذ بعد استنفاد جميع المحاولات الممكنة لتجاوز التحديات اللوجستية".

وأضاف: "كما نكرر اعتذارنا للجمهور الكريم، ولكل من دعم هذا الحدث وكان ينتظر لحظة إقامة الحفل في بغداد، سيتم الإعلان عن آلية استرداد قيمة التذاكر عبر منصة "تذكرة" الرسمية والقنوات المعتمدة".

تعليق ويجز على إلغاء حفله في بغداد

وعلق ويجز على القرار عبر حسابه، قائلًا: "الحمد لله أولًا وأبدًا، لظروف خارجة عن إرادة الجميع تم إلغاء حفل بغداد، وببلغكم مع الأسف.. تحياتي للجمهور العراقي الحبيب، وأعدكم بزيارة وحفل لأهلي وبلدي الثاني في المستقبل القريب إن شاء الله".

وأضاف: "في الآخر أحب أشكر المنظمين اللي كانوا شغالين على نار عشان يخرج الحفل بالمستوى المطلوب، كان الله في عونهم.. إرادة الله فوق كل شيء".

وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 28 مايو الجاري في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن تعلن الجهة المنظمة إلغاءه رسميًا بسبب مشكلات فنية وتنظيمية.

