شاركت الفنانة ياسمينا العبد جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، أثناء تقديمها حفل الموسيقار عمر خيرت داخل قاعة ألبرت الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشرت ياسمينا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأحمر، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ياسمينا العبد تعلق على مشاركتها في الحفل

وعبرت ياسمينا عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، وكتبت: "ليلة مميزة لا تنسى، يا له من شرف عظيم وسرور بالغ أن تتاح لي الفرصة ليس فقط لتقديم حفل موسيقي لـ عمر خيرت، بل للقيام بذلك في قاعة ألبرت الملكية، شيء لا يقدّر بثمن".

وأضافت: "مشاهدة أسطورة مصرية تحيي حفلا في هذا المكان الأيقوني كان شرفا كبيرا، وسأحتفظ بهذا الفخر طوال حياتي".

آخر ظهور لـ ياسمينا العبد

وكانت الفنانة ياسمينا العبد حضرت فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام، وتعاونت مع إحدى العلامات التجارية العالمية المشاركة في المهرجان، وخضعت لجلسة تصوير ونشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

أعمال تنتظر عرضها قريبا

وتشارك ياسمينا العبد الفنان أحمد عز بطولة مسلسل الأمير، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك الفنانة كندة علوش بطولة مسلسل ابن النصابة، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

