محمد رمضان يحضر عرض "أسد" بالجلباب الصعيدي في العراق- صور

حضر النجم محمد رمضان، عرضا لـ فيلم "أسد" في العراق مرتديا الجلباب الصعيدي، وشهد حضوره استقبالا بـ"الورود".

محمد رمضان يشاهد فيلم أسد في العراق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحمد رمضان في العراق وهو مرتديا الجلباب الصعيدي خلال حضوره عرض خاص بفيلمه الجديد "أسد".

أحداث فيلم أسد وأبطاله

فيلم أسد تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتتخذ القصة من القرن التاسع عشر زمنا لها، لتحكي عن طفل يُختطف من أسرته في إحدى الدول الأفريقية ويُباع في مصر ليصبح عبدًا ويقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يطالب بحريته ممن سلبوه إياها.

شارك في تأليف فيلم أسد: محمد وشيرين وخالد دياب، فكرة وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، عمرو القاضي، علي قاسم، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

