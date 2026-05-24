كشف المنتج صادق الصباح تفاصيل مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، كما تحدث عن مخرج العمل وحقيقة الأرقام المتداولة بشأن أجر رمضان، إلى جانب استمرار تعاونه مع الفنان تيم حسن.

وقال الصباح خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي"، إن المخرج بيتر ميمي سيتولى إخراج العمل، مضيفا: "إن شاء الله بيتر ميمي معانا، وهو إضافة كبيرة للعمل، ومش أول تجربة كبيرة تجمعنا، وإحنا داخلين بحماس كبير وربنا يكرم".

حقيقة أجر محمد رمضان

وعن التكلفة الإنتاجية للعمل، أوضح الصباح: "لسه بدري نتكلم عن التكلفة والأبطال، لكن أعتقد هيكون فيه كوكبة كبيرة من النجوم".

كما علق على ما تردد بشأن حصول محمد رمضان على أجر يصل إلى 200 مليون جنيه، قائلًا: "كل الأرقام اللي اتقالت مجرد كلام متداول".

وأضاف أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية، موضحا: "محمد رمضان قدم قبل كده ابن حلال ونجح جدا، وإن شاء الله العمل الجديد هيكون مختلف، وأستاذ أحمد مراد كاتب لنا ملحمة رهيبة".

استمرار التعاون مع تيم حسن

وتحدث الصباح أيضا عن استمرار شراكته الفنية مع تيم حسن، قائلا: "الشراكة مع تيم حسن مستمرة بإذن الله، وأبو ورد بالنسبة لي أخويا وحبيبي، وأنا بعتز جدًا بالشغل معاه".

وأشار إلى وجود مشاريع جديدة مع عدد من النجوم وصناع الأعمال، من بينهم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة منة شلبي.

تركي آل الشيخ يعلن انتهاء أزمة محمد رمضان وصادق الصباح

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف مؤخرا عن مفاجأة تجمع محمد رمضان والمنتج صادق الصباح والكاتب أحمد مراد.

ونشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلالها برفقة محمد رمضان، وأحمد مراد، وصادق الصباح، والإعلامي محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، وعلق عليها قائلاً: "مفاجأة قريبا".





