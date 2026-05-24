رد المخرج محمد دياب على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تصريحاته عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان في فيلم "أسد".

وقال دياب خلال لقائه مع إياد الموجي في برنامج "السبت الممتاز"، المذاع عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب": "محمد لما بيكون باصص من الجنب، بتكون عينه عاملة كده، تعالى نصيغ ونوضح الكلام، أنا اللي جاي من مود نايت، والناس بقى مستنياني تشوف هعمل إيه". فالناس بقى بتقول: "إيه ده؟ رايح تشتغل مع محمد رمضان، اللي هو مختلف معاه؟". يعني أنا شخصيًا مش بتاع الأفلام غير التجارية، ومحمد بتاع الحاجات التجارية".

وتابع: "أنا بقول لمحمد هتبقى عالمي محمد لو اتكلم باللغة الإنجليزية هيشتغل في هوليوود".

وأضاف: "بقالنا 3 سنين بنتكلم على بعض، 3 سنين بقول على محمد رمضان إنه أحسن واحد وبحبه وموهوب، ويجي حد يقتطع الكلام دا، عندنا لما الفيلم ينزل حروب السوشيال ميديا والمنافسين بووم، ده مقصود".

وأوضح دياب أن حالة الجدل بدأت بعد تصريحاته السابقة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حين تحدث عن تخوفه من التحدي الفني بعد نجاحه العالمي في مسلسل "Moon Knight"، قائلًا: "كان عندي تحدي كبير، والناس كانت مستنية أشوف هعمل إيه بعد مون نايت، وفكرة التعاون مع محمد رمضان كانت بالنسبة للبعض توليفة غير متوقعة".

أحداث فيلم "أسد"

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، حيث يروي قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

صناع فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

