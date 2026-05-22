فيديو| أحمد الفيشاوي يوثق لقائه مع مارتن لورانس في مصر.. وهذا ما قاله

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 22/05/2026
    أحمد الفيشاوي مع العالمي مارتن لورانس
    أحمد الفيشاوي مع العالمي مارتن لورانس في مصر
    أحمد الفيشاوي مع النجم العالمي مارتن لورانس
    أحمد الفيشاوي مع مارتن لورانس

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن مقابلته للنجم العالمي مارتن لورانس بعد وصول الأخير إلى مصر لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7Dogs" المقرر إقامته اليوم الجمعة استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم بدءا من يوم 27 مايو الجاري.
نشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو من كواليس اللقاء الذي جمعه بالنجم العالمي مارتن لورانس، إذ ظهر الفيشاوي وهو يطلب من لورانس قول جملة فيلمه الشهيرة "Bad Boys For Life"، ليقوم الفيشاوي بعدها بتقبيل رأس لورانس.
وكتب أحمد الفيشاوي على الفيديو: "أنا و مارتن لورنس ولا أحمد سعد وويل سميث ؟!، لا أستطيع الانتظار لمشاهدة 7Dogs".


كواليس العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" برعاية تركي آل الشيخ
يقام مساء غدا الجمعة العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يحضر نجوم وفريق عمل الفيلم منهم النجم كريم عبد العزيز، النجم أحمد عز، الفنانة تارا عماد، النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية ضخمة.
اخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما
كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.
تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.
ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

