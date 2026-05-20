تركي آل الشيخ عن"صقر وكناريا": "الفيلم دا أنا بدعمه"

كتب : سهيلة أسامة

05:08 م 20/05/2026 تعديل في 06:15 م
    محمد إمام وشيكو من كواليس صقر وكناريا
    شيكو ومحمد إمام من كواليس فيلم صقر وكناريا
    محمد إمام ينشر صورة مع يارا السكري من كواليس ''صقر وكناريا''

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعمه لفيلم "صقر وكناريا"، بطولة الفنان محمد إمام والفنان شيكو، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام صيف 2026.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع ترويجي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً: "الفيلم ده أنا بدعمه ومتفائل فيه".

وكانت الشركة المنتجة طرحت مؤخرًا البوسترات الدعائية الرسمية للفيلم، والتي تصدرها محمد إمام وشيكو، في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما.

أحداث وأبطال فيلم "صقر وكناريا"

وتدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" في إطار كوميدي، حول شاب يُدعى "صقر" يقع في حب "كناريا"، لكن قصة حبهما تواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بسبب الخلافات العائلية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، ويارا السكري، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

صقر وكناريا محمد إمام شيكو تركي آل الشيخ

