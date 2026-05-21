نجيب ساويرس: "فيلم الكيت كات يستحق الأوسكار.. عبقري ومتميز"

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بفيلم "الكيت كات" بطولة النجم الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، بعد مشاهدته له للمرة الرابعة عبر قناة "نايل كوميدي".

نجيب ساويرس يعلق على فيلم "الكيت كات" بعد مشاهدته 4 مرات

وكتب ساويرس، عبر حسابه على "إكس": "بتفرج على فيلم الكيت كات على محطة نايل كوميدي للمرة الرابعة.. عبقرية المخرج داوود عبد السيد والفنان الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمهم وموسيقى راجح داوود عملت فيلم يستحق الأوسكار! وباقي الفنانيين شريف منير وعايدة رياض ونجاح الموجي (رحمه الله) أداء متميز".

أبطال فيلم الكيت كات

وعرض فيلم "الكيت كات" عام 1991 وخاض بطولته محمود عبدالعزيز (الشيخ حسني) وأمينة رزق (أم حسني) وشريف منير (يوسف النجار) وعايدة رياض (فاطمة) ونجاح الموجي (الهرم) و علي حسنين (الشيخ عبيد) وأحمد كمال ( سليمان) وعثمان عبدالمنعم (المعلم عطية)، ومن إخراج داوود عبدالسيد.

اقرأ أيضا:

منها قصة نور الشريف وبوسي.. قصص حب في الوسط الفني خطفت قلوب الجمهور





منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة



