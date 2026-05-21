تعرضت الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج"هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، لحادث سير مروع بسيارتها نجت منه، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة.

مذيعة النهار تتعرض لحادث سير بسيارتها



ونشرت العمدة، صورة لسيارتها المهشمة بالكامل بعد الحادث، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله دائما وأبدا، بشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه نجاني وكتبلي عمر جديد بعد الحادثة اللي حصلت بعد التكريم مباشرة… قدر ولطف".

وتابعت: "بشكر من كل قلبي كل شخص سأل عليا أو زارني أو اتصل يطمن عليا أو دعا ليا دعوة حلوة من قلبه.. محبتكم ووجودكم جنبي فرق معايا جدا وخفف عليا كتير".

وأضافت: "الحمد لله أنا بقيت أفضل وبطمنكم إني بخير، وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء، وفعلا… العين حق، وربنا وحده خير حافظ، فدايما وأبدًا نقول "ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. شكرا لكل الحب الصادق… وربنا يديم عليكم الصحة والأمان ويحفظكم من كل شر".

