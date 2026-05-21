8 مواهب تجتاز المواجهة وتقترب نحو الهدف في "The Voice Kids"

عرضت أمس الأربعاء، حلقة جديدة من برنامج "The Voice Kids"، واختار فيها المدربون الثلاثة 4 مشتركين، اثنين منهما في فريق داليا، وثالث في فريق الشامي ورابع في فريق رامي، تصاعدت حدة التنافس وبلغت الإثارة ذروتها في مواجهات الحلقة الثانية من المواجهات ضمن الموسم الرابع من برنامج "The Voice Kids" المعروض على قناة "MBC مصر".

وعلى الرغم من أن المدربين الثلاثة الشامي، ورامي وداليا اعتبروا أن هذه المرحلة هي الأصعب، لما تفرضه من ضريبة قاسية تتمثل في اضطرارهم لوداع خامات صوتية استثنائية راهنوا عليها في مرحلة "الصوت وبس"، التزاماً بسياسة البرنامج التي ستتوج مشتركاً واحداً باللقب في نهاية المشوار، وفي وقت يتأمل المشتركين الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب إلاّ أن الذين لا يكتب لهم الانتقال إلى المرحلة التالية يحصلون على جوائز من BabyJoy.

بدأت الحلقة مع المجموعة الثانية في فريق رامي، ومواجهة نارية بين كريستينا ميراكيان وجنى عفت وأفنان الشيني، وحسم رامي قراره لصالح كريستينا، مراهناً على هويتها الفنية المتفردة وقدرتها الفائقة على تملك خشبة المسرح.

بعدها غنت المجموعة التالية في فريق رامي والمؤلفة من عزيز بن سليم وزياد السحاتي وزياد عباس، واعتبر رامي أن زياد هو الخيار الأفضل له لينافس به في المرحلة المقبلة.

بعد ذلك، انتقلت المهمة إلى فريق داليا مع مراد فجر وإميليا جبر ولوجي نصر، وخلطة من ثلاثة مشتركين لكل منهم لون خاص. واختارت لهم داليا أغنيتين لأدائهما على المسرح. وقد انحاز قرار داليا لصالح مراد، الذي فرض نفسه بقوة صوته وهيبته المسرحية التي تؤهله ليكون ورقة رابحة في الأدوار النهائية.

المواجهة الأخيرة في the Voice Kids

أما المواجهة الأخيرة، فهي ثاني المواجهات في فريق الشامي، تنافس فيها سليمان فيزو وآدم بلكحلة والياس أبو عراج واختار الشامي آدم ليكمل معه الرحلة.

واستند الشامي في قراره إلى ما يتمتع به آدم من "كاريزما" فطرية وثقة كبيرة، معلناً إياه صوتاً قادرا على خوض غمار التحدي.

وبانتهاء هذه الليلة التي حسم فيها المدربون إنتقال 8 مواهب، تتبقى حلقة أخيرة وأربع مواجهات اثنين فيها في فريق الشامي، وواحدة في كل من فريقي داليا ورامي.

مواعيد عرض برنامج the Voice Kids

يُعرض برنامج "the Voice Kids" بموسمه الرابع على "MBC مصر"، كل أربعاء، وعرضت هذه الحلقة 20 مايو في تمام الساعة 9:30 مساءً.



