تستعد الفنانة هيفاء وهبي والمطرب الشامي لإحياء حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته يوم 25 يوليو المقبل في لبنان.

وكان من المقرر إقامة الحفل خلال عيد الفطر الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب ظروف الحرب والأحداث التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية.

أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي والشامي

وأعلنت الجهة المنظمة عن طرح التذاكر بعدة فئات سعرية تناسب مختلف الجمهور، إذ تبدأ الأسعار من نحو 60 دولارًا للفئات الأبعد عن المسرح، وتتصاعد تدريجيًا حسب موقع المقعد لتصل إلى 170 دولارًا.

حفل هيفاء وهبي في مصر

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أحيت الأسبوع الماضي حفلًا غنائيًا ضخمًا في مصر، وسط حضور جماهيري كبير، ويعد هذا الحفل الأول لها بعد انتهاء أزمتها القضائية وقرار منعها من الغناء، الذي كانت أصدرته نقابة المهن الموسيقية.

