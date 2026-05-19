يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، وذلك على مسرح الأرينا يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلنة تفاصيل الحفل المنتظر.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

رامي صبري في The Voice Kids

يُذكر أن رامي صبري يشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids، الذي يُعرض أسبوعيًا عبر قناة MBC مصر، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي لاكتشاف المواهب الغنائية للأطفال.

اقرأ أيضًا:

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما





بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"



