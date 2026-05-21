شاركت أيتن عامر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية باللون الأسود جمعت بين الراحة والأناقة العصرية، لتخطف الأنظار بلوك بسيط لكنه يحمل الكثير من الحيوية والثقة.

وصف إطلالة الفنانة أيتن عامر

واعتمدت أيتن إطلالة كاجوال رياضية بتنسيق أسود كامل، أبرز رشاقتها ومنحها حضورًا لافتًا، بينما أضفت القصّات العملية لمسة شبابية عصرية تتماشى مع صيحات الـ“Athleisure” الرائجة عالميًا، والتي تمزج بين الملابس الرياضية والأزياء اليومية الأنيقة.

كيف اختارت أيتن عامر تسريحة شعرها

وجاءت تسريحة الشعر ناعمة وانسيابية، مع مكياج هادئ ارتكز على اللمسات الطبيعية، ما منح الإطلالة طابعًا مريحًا وعفويًا بعيدًا عن المبالغة، فيما حافظت الإكسسوارات البسيطة على روح اللوك العملي العصري.

لماذا يظل اللون الأسود الخيار المفضل في الإطلالات الرياضية؟

بحسب اتجاهات الموضة العالمية، يُعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان ارتباطًا بالأناقة والقوة، كما يمنح الإطلالة الرياضية لمسة فاخرة وعملية في الوقت نفسه، إضافة إلى قدرته على إبراز القوام بأسلوب انسيابي.

كيف تعكس الإطلالة صيحة الـAthleisure العالمية؟

تعتمد هذه الصيحة، التي تبرز بقوة في عروض الأزياء العالمية، على الدمج بين الراحة والستايل العصري، وهو ما ظهر بوضوح في لوك أيتن عامر، حيث جمعت بين القطع الرياضية والطابع الأنثوي الأنيق.

ما دلالات اللوك في عالم الموضة؟

يعكس اللوك الأسود الرياضي الثقة بالنفس والعملية، كما يشير إلى أسلوب المرأة العصرية التي تفضل الإطلالات المريحة دون التخلي عن الأناقة، وهي من أبرز الاتجاهات التي تتصدر موضة الشارع العالمية خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا:



فستان جريء ومكياج ناعم.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي





