ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اتخاذ إجراءات رسمية ضد الحسابات الإلكترونية التابعة لـ"كروان مشاكل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

حجب حسابات كروان مشاكل

وقرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم كروان مشاكل، إلى جانب مخاطبة النيابة العامة لإعمال شؤونها القانونية بشأن المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر تلك الحسابات.

محتوى خادش للحياء

وأوضح المجلس أن القرار جاء بسبب ما تضمنته المقاطع من "محتوى خادش للحياء العام، وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة، وتعد على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري".

وأشار المجلس إلى أن القرار صدر بناءً على تقارير الإدارة العامة للرصد، وما أوصت به لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.