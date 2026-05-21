إعلان

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"

كتب : سهيلة أسامة

12:37 م 21/05/2026 تعديل في 12:57 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    البلوجر كروان مشاكل
  • عرض 5 صورة
    كروان مشاكل
  • عرض 5 صورة
    كروان وزجته
  • عرض 5 صورة
    كروان في شارع المعز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اتخاذ إجراءات رسمية ضد الحسابات الإلكترونية التابعة لـ"كروان مشاكل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

حجب حسابات كروان مشاكل

وقرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم كروان مشاكل، إلى جانب مخاطبة النيابة العامة لإعمال شؤونها القانونية بشأن المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر تلك الحسابات.

محتوى خادش للحياء

وأوضح المجلس أن القرار جاء بسبب ما تضمنته المقاطع من "محتوى خادش للحياء العام، وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة، وتعد على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري".

وأشار المجلس إلى أن القرار صدر بناءً على تقارير الإدارة العامة للرصد، وما أوصت به لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الأعلى للإعلام كروان مشاكل النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"
زووم

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"
"أحبك يا زمالك".. حقيقة صورة جورجينا بعد فوز الزمالك بالدوري
زووم

"أحبك يا زمالك".. حقيقة صورة جورجينا بعد فوز الزمالك بالدوري
بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
نصائح طبية

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
موسم جبر الخواطر.. وليد فراج يعلق على فوز الزمالك وأرسنال بالدوري
رياضة عربية وعالمية

موسم جبر الخواطر.. وليد فراج يعلق على فوز الزمالك وأرسنال بالدوري
330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول
اقتصاد

330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير