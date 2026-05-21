وجه المخرج عمرو سلامة انتقادا حادا إلى من وصفهم بـ "النخبة" في النادي الأهلي، وذلك عقب خسارة الفريق الدوري المصري، وتراجعه إلى المركز الثالث في البطولة التي حسمها منافسه التقليدي نادي الزمالك.

وعلق عمرو سلامة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الطريقة التي تم التعامل بها مع أزمات النادي الأهلي، في موسم 2025-2026.

عمرو سلامة يوضح موقف النخبة في النادي الأهلي

وكتب عمرو سلامة: "الأهلي ضحية نخبته، اللي بتقدر دايما تقوله (بص العصفورة) وتزن لحد ما يبص، بص عصفورة الحكام الأجانب، بص عصفورة وفا، بص عصفورة آدم وطني، بص عصفورة غمزة بلحاج، وألف عصفورة ثانية.. دورهم الأساسي "تشتيت الغضب"، مدافعين زي أي مدافع كورة، لو الكورة قربت من الهدف قوي لازم تشتتها بعيد".

وأوضح: "علشان النخبة كلها متفقة إتفاق ضمني إسمه (الحصانة) ،الحصانة لـ "رموز" و"قيادات" قادر على قطع رزق الأرزاق وقطع الألسنة وقطع الأرجل..وهم عارفين كويس وبيتكلموا في الغرف المغلقة إن المشكلة الحقيقية في قرارات وطرق صرف غريبة مريبة وتكاد تكون مشينة لملايين الدولارات".

واختتم سلامة حديثه قائلا: "وجمهور مدرجات الأهلي هو الوحيد اللي واعي وشجاع، وعارف مشكلته فين، وبصوت عالي بيقول ويهتف في المدرجات مهما بيحاولوا يقفلوا عليه الصوت.

المجد دائما للجماهير".

نجوم مسلسل "برستيج" آخر أعمال عمرو سلامة

يذكر أن المخرج عمرو سلامة، قدم في أبريل 2025، مسلسل بعنوان "برستيج" ، أثار جدلا واسعا عقب عرض حلقاته الثمانية عبر منصة "يانجو بلاي".

وشارك في بطولة المسلسل محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، وراندا عوض، ودينا، وسامي مغاوري، وبسام رجب، وآلاء سنان، وأمينة البنا، ومعاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا ، ومن تأليف إنجي أبو السعود.

