احتفلت الفنانة هنادي مهنا بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ونشرت هنادي مهنا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهرت خلاله وهي تحتفل بالفوز بالطبل، مرتدية تيشرت الزمالك، وسط أجواء من السعادة والحماس.

فوز نادي الزمالك بالدوري الممتاز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات واسعة من جماهير الزمالك وعدد من نجوم الفن عقب حسم لقب الدوري.

آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا

يُذكر أن الفنانة هنادي مهنا شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، فدوى عابد، نور إيهاب.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في النصف الأول من موسم دراما رمضان، وقدمت أغنية المسلسل الفنانة أنغام.

اقرأ أيضًا:

كواليس ألبومات عيد الأضحى.. أحمد سعد يتحدى حماقي وبهاء سلطان في ورطة





"من وأنا عندي 17 سنة".. مدحت صالح يحتفل بتتويج الزمالك بالدوري





بعد صورتها الأخيرة مع زوجها.. أزمات لاحقت آية سماحة



