حرص الفنان أحمد عبد الحميد على إحياء ذكرى والده الراحل خبير المكياج محمد عبد الحميد، عقب تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ونشر أحمد عبد الحميد صورة لوالده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك يا بابا كان زمانك فرحان بالزمالك دلوقتي وبتغيظني وأنا عامل مش فارقلي، كان نفسي تفرح باللحظة دي وأنا والله كنت هعديها المرة دي، ربنا يفرحك وينعمك بجنته يا حبيبي".

فوز نادي الزمالك بالدوري الممتاز



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من جماهير الزمالك وعدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على الاحتفال بحصد الفريق للقب.

نبذة عن الماكيير محمد عبد الحميد



يُذكر أن محمد عبد الحميد رحل عن عالمنا في 23 ديسمبر الماضي، ويُعد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما المصرية، إذ شارك في عدد كبير من الأعمال المهمة، من بينها: "كابوريا"، و"زوجة رجل مهم"، و"الإرهاب"، و"ألف ليلة وليلة"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"آيس كريم في جليم".

