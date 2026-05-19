عبدالعاطي وكروان مشاكل.. أحدث زيجات البلوجرز في 2026

كتب : معتز عباس

08:58 م 19/05/2026
    جلسة تصوير رومانسية كروان وزوجته (2)
    جلسة تصوير رومانسية كروان وزوجته (1)
    حب ورومانسية جمعت كروان مشاكل وزوجته (2)
    حب ورومانسية جمعت كروان مشاكل وزوجته (1)
    تصوير كروان وزوجته في الفندق
    حب يجمع كروان وزوجته
    حفل زفاف سلمى عبدالعظيم (1)
    حفل زفاف سلمى عبدالعظيم (2)
    حفل زفاف سلمى عبدالعظيم (3)
    صورة لـ محمد عبدالعاطي مع زوجته في حفل زفافه (2)
    عقد قران الفنان محمد عبدالعاطي (1)
    عقد قران الفنان محمد عبدالعاطي (2)
    فوتوسيشن بين كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم
    كروان مشاكل وزوجته ياسمين
    كروان مشاكل يحتضن زوجته (1)
    رومانسية تجمع كروان مشاكل وزوجته ياسمين
    كروان مشاكل يرقص مع زوجته (2)
    كروان مشاكل يحتضن زوجته (2)
    صورة لـ محمد عبدالعاطي مع زوجته في حفل زفافه (1)
    محمد عبدالعاطي وزوجته والأصدقاء
    كروان مشاكل يرقص مع زوجته

شهد عام 2026 إعلان عدد من مشاهير السوشيال ميديا والبلوجرز دخولهم القفص الذهبي، حيث تصدرت أسماؤهم قوائم البحث خلال الفترات الماضية، خاصة مع مشاركة الجمهور تفاصيل حفلات الزفاف والإطلالات المختلفة التي خطفت الأنظار.

وكان من أبرز هذه الزيجات، زواج البلوجر محمد عبدالعاطي، إلى جانب إعلان كروان مشاكل ارتباطه رسميًا بحفيدة شعبان عبدالرحيم، وغيرهم من البلوجرز.

ونستعرض في التقرير أبرز زيجات البلوجرز لعام 2026:

البلوجر محمد عبدالعاطي

احتفل صانع المحتوى محمد عبدالعاطي بعقد قرانه يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو، وسط أجواء عائلية هادئة وبحضور عدد محدود من المقربين والأصدقاء.
وحرص محمد عبدالعاطي على الاحتفال مع زوجته بزفافهما داخل أحد "الكافيهات" الشهيرة، في أجواء بسيطة ومختلفة بحضور الأصدقاء.

خطفت العروس الأنظار خلال الحفل بإطلالة جريئة ومميزة، إذ ظهرت بفستان زفاف أبيض بتصميم لافت، كما أبرزت بعض التاتوهات على جسدها.

البلوجر سلمى عبد العظيم

احتفلت البلوجر سلمى عبد العظيم بزفافها على البلوجر علاء جمال، في حفل شهد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت صور ومقاطع الثنائي اهتمام المتابعين خلال الساعات الماضية.

وخطفت سلمى الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستان زفاف مطرزًا، بينما ظهر زوجها علاء جمال ببدلة سوداء كلاسيكية مع قميص أبيض.

البلوجر كروان مشاكل

احتفل البلوجر كروان مشاكل بزفافه على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، في حفل عائلي اقتصر على حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر خلالها كروان مشاكل برفقة زوجته أثناء "الزفة"، حيث حرص على توثيق لحظات رومانسية داخل سيارة الزفاف، وظهر وهو يقبل يدها ورأسها في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وكان الثنائي قد احتفل بعقد قرانهما يوم 10 مايو الماضي، قبل إقامة حفل الزفاف رسميًا خلال الأيام الأخيرة.

