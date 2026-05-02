أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن اكتشاف الغاز الجديد بمنطقة دلتا النيل بقدرة 50 مليون قدم مكعب يوميا يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الوزارة تعمل على إعادة اكتشاف واستغلال حقول دلتا النيل القديمة.

وأشار المتحدث باسم البترول إلى أن الحقل يقع في المياه لكن تم حفره من البر، مما قلل التكلفة وحقق وفرا اقتصاديا ينعكس على أسعار الغاز.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد مديونيات الشركات الأجنبية بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، بجانب الالتزام بسداد الفواتير الشهرية.

وتابع أن الدولة نجحت في توصيل الغاز لـ721 قرية بحياة كريمة، بنسبة تنفيذ 96%، ويتم توصيل الغاز لنحو 800 ألف وحدة سكنية سنويا.

وشدد المهندس محمود ناجي على أن عدد عملاء الغاز الطبيعي بلغ 16 مليون عميل حتى الآن، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق 100% من المستهدف.