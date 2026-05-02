تكريم المخرج روبرتو إركولالو من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

08:09 م 02/05/2026

المخرج روبرتو إركولالو يتسلم تكريم مهرجان الإسكندر

شهد حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، المُقام على مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية، تكريم المخرج وصانع الأفلام الإسباني روبرتو إركولالو مدير جائزة مدريد السينمائية، وسلمه التكريم المخرج محمد محمود رئيس المهرجان.

حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وحضر على السجادة الحمراء للمهرجان منذ قليل كل من: المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، وموني محمود المدير الفني للمهرجان.

إلى جانب حضور: المؤلف الموسيقي راجح داوود، المنتج صفي الدين محمود، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج محمد مشيش، والفنان كامل الباشا، الفنانة ركين سعد، الفنان حسام داغر، الدكتورة ميرفت أبو عوف، الفنانة منى هلا، الطفل علي البيلي، الفنان خالد كمال، والمخرج يسري نصر الله، المخرج خيري بشارة، المخرج عبدالوهاب شوقي، إلى جانب عدد كبير من الصناع من مختلف الدول والبلدان.

تكريمات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تكريم الفنان عصام عمر، الفنان حسن جاد، والمخرج ومدير التصوير الفلسطيني أحمد الدنف.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

