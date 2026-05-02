25 صورة لـ نجوم الفن في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بدأت السجادة الحمراء بمسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية في استقبال حضور حفل ختام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي انطلقت فعالياته مساء يوم الاثنين الماضي 27 أبريل، بحضور نجوم الفن.

الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وبدأ توافد الحضور قبل قليل، ومن بينهم: الموسيقار راجح داوود، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة منى هلا، المخرج أحمد سمير، السيناريست محمد علوش، مدير المهرجان محمد سعدون.

كان حفل افتتاح المهرجان شهد تكريم الفنان عصام عمر، الفنان حسن جاد، مدير التصوير الفلسطيني أحمد الدنف.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير شهد حضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما إذ حرصوا على مشاهدة الأفلام المشاركة في دورته الثانية عشرة والتواجد في الجلسات الحوارية.

وتتكون الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

ويترأس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

