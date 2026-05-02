الصحة: تكلفة كيس الدم بين 1500 و1700 جنيه ومعدل التبرع فى مصر الأقل عالميًا

كتب : داليا الظنيني

08:25 م 02/05/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معدل التبرع بالدم في مصر يبلغ شخصا واحدا لكل 1000، بينما المعدل العالمي المقبول هو 4 لكل 1000 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة "سي بي سي"، أن احتياجات مصر من الدم تتجاوز مليون و600 ألف كيس سنويا، ولم نصل بعد للاكتفاء الذاتي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدم الذي يعطى في المستشفيات الحكومية مجاني، لكن تكلفة المأمونية ارتفعت من 250 إلى 310 جنيهات.

وأشار إلى أن الدم يخضع لفحوصات فيروس سى وفيروس بى وHIV وفحص NAT، وهى الفحوصات التي ساهمت في الحصول على إشهاد منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن تكلفة الكيس الواحد بعد التغيرات الاقتصادية تتراوح بين 1500 و1700 جنيه، بينما يتحصل المواطن بـ310 جنيهات فقط، أي تضاعف دعم الدولة 3 مرات.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن الدم لا يباع ولا يشترى، وإنما يقدم مجانا للمواطنين في المستشفيات الحكومية.مؤمن

حسام عبد الغفار التبرع بالدم تكلفة كيس الدم

