قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا

كتب : محمود الطوخي

08:03 م 02/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

أدان رؤساء اللجان الجمهورية للقوات المسلحة في الكونجرس، قرار البنتاجون سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، معربين عن قلقهم البالغ إزاء هذه الخطوة التي تمس وضع القوات الأمريكية في أوروبا.

موقف الكونجرس من الانسحاب الأمريكي من ألمانيا

وقال السيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز، إن ألمانيا كثفت جهودها استجابة لدعوة الرئيس ترامب إلى تقاسم أكبر للأعباء.

وأوضح البيان، أن برلين زادت من الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ووفرت وصول سلس وقواعد جوية وتغطية للقوات الأمريكية لدعم عملية "الغضب الملحمي".

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان البنتاجون عزمه سحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال العام المقبل.

وجاء القرار في أعقاب هجوم الرئيس ترامب على المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب انتقادها للحرب الأمريكية مع إيران.

بدائل مقترحة بشأن القوات الأمريكية في أوروبا

وحث رؤساء اللجان، البنتاجون على إبقاء القوات الأمريكية موجودة في أوروبا عن طريق نقلها إلى جهة الشرق، مشيرين إلى أن الحلفاء في تلك المنطقة قدموا استثمارات كبيرة لاستضافة القوات الأمريكية، مما يساهم في تعزيز خط المواجهة لحلف الناتو والمساعدة في ردع صراع أكثر تكلفة من أن يبدأ.

وشدد عضو بمجلس الشيوخ وعضو بالكونجرس، على أن أي تغيير كبير في وضع القوات الأمريكية في أوروبا يستدعي عملية مراجعة مدروسة وتنسيق وثيق مع الكونغرس والحلفاء.

رقابة البنتاجون على ملف القوات الأمريكية في أوروبا

وأكد رؤساء اللجان أنهم يتوقعون من البنتاجون أن يتفاعل مع لجان الرقابة بشأن هذا القرار، مشددين على ضرورة أن تخضع التحركات العسكرية الكبرى لمراجعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في الناتو.

وتعكس هذه الإدانة حجم الانقسام داخل واشنطن حول سياسات الرئيس ترامب العسكرية، خاصة فيما يتعلق بملف الانسحاب الأمريكي من ألمانيا وتأثيره على التوازنات الأمنية الدولية.

